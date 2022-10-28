Жданов розповів, куди зникли з фронту "байрактари"

За його словами, "байрактари" є, вони використовуються, але дуже мало.

За останні місяці українці практично нічого не чути про роботу турецьких безпілотників Bayraktar, про які на початку вторгнення навіть склали пісню.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, куди поділися "байрактари".

За його словами, через те, що зараз поставки обмежені, використання "байрактарів" також обмежене.

"Те, що ми зазнали втрати "байрактарів" – у цьому немає ніяких сумнівів. Адже війна є війна. Це доволі крупний безпілотник, і зрозуміло, що його може помітити ППО ворога. Особливо тактичні засоби, які захищають окремі об'єкти або лінію фронту. Думаю, що "байрактари" є, вони використовуються, але дуже мало, через їхню малочисельність і вразливість для ППО", – сказав експерт.

Зазначимо, що декілька днів тому радник ОП Олексій Арестович говорив протилежні речі. Він запевняв, що "байрактари" і досі активно працюють на фронті. Але ці відео тепер не оприлюднюють у Мережі.

"Все добре з "байрактарами". Не дарма Андрій Єрмак їздив на завод в Туреччину десь місяць назад. Все добре. Просто ми не акцентуємо уваги", – говорив Арестович. Він пояснив, що у цьому нібито зацікавлена Туреччина.

Bayraktar і Україна

Нагадаємо, що Україна закупила перші шість Bayraktar у 2018 році. 26 жовтня 2021 року ЗСУ вперше застосували безпілотні літальні апарати Bayraktar вперше задіяли для знищення ворожої артилерії, яка обстрілювала селище Гранітне на Донеччині.

Безпілотники активно використовували на початку повномасштабного вторгнення РФ.

З'явився навіть хіт про "Байрактар", який написав кадровий військовий. Українці на Батьківщині і у всьому світі, а також громадяни інших держав активно збирали гроші на "байрактари" для ЗСУ.

Так, український ведучий та волонтер Сергій Притула у червні оголошував про збір коштів на Bayraktar для ЗСУ. Лише за добу вдалося зібрати гроші на два Bayraktar, а за три доби – українці назбирали на чотири.

Турецька компанія Baykar, яка виготовляє ці безпілотники, була зворушена солідарністю українців, і передала ці "байрактари" безкоштовно.