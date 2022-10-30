З Росії до Білорусі перекидають підрозділи ЗС РФ: серед них чимало "кадирівців"

З Росії до Білорусі перекидають підрозділи ЗС РФ.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Російська федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію РБ. Так, 26 жовтня, відзначено прибуття на залізничну станцію Брест ешелону військової техніки з рф. Разом з військовослужбовцями збройних сил російської федерації прибувають так звані “кадирівці”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російських вояків помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита.

Нагадаємо, що очільник ГУР Мінеоборони Кирило Буданов вважає, що у разі втрати Херсону, РФ може здійснити спробу прориву з боку Білорусі.

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