Ядерні погрози Путіна: ЗМІ пишуть, що США прискорять розміщення в Європі атомних бомб B61−12

Сполучені Штати Америки прискорили розгортання точнішої версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Вашингтон вирішив прийти до таких дій на тлі погроз російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє американське Politico з посиланням на джерела.

Видання пише, що прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61-12 планували на весну 2023-го. Втім, це пришвидшили і тепер прибуття має відбутися вже у грудні 2022-го.

Представник Пентагону Патрік Райдер заявив: хоча вони не мають наміру обговорювати деталі ядерного арсеналу, "модернізація американської ядерної зброї B61 ведеться вже багато років".

"Ми плануємо безпечно та відповідально замінити стару зброю на модернізовану версію B61-12. Це є частиною давно запланованої модернізації і ніяк не пов'язане з поточними подіями в Україні і ніяк не було прискорено", - наголосив політик.

Ядерні погрози російського диктатора

Не перший місяць президент РФ Володимир Путін шантажує світ тим, що може застосувати ядерну зброю. Днями Москва завдала тренувального удару по Камчатці. Щобільше - глава Кремля особисто спостерігав, як вдбувалися тренувальні пуски балістичних ракет з ядерними боєголовками.

В українській розвідці вважають, що застосування ядерної зброї - останній козир у руках Путіна, але він може саи фіналом для нього. Втім, сценарій із застосуванням ядерної зброї є малоімовірним, наголошують у ГУР.

У Пентагоні також заявляють, що не бачать ознак, що РФ готується використати ядерну зброю. Разом з ти м Вашингтон продовжує уважно стежити за розвитком ситуації.

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