Лідер меншості в Палаті представників, республіканець Кевін Маккарті заявив, що наступного року Конгрес може обмежити військову допомогу Києву.

Про це пише The Washington Post.

"Сполучені Штати витратили на підтримку України більше, ніж всі наші європейські союзники разом узяті, і такий стан речей ніхто не контролює. Це безглуздо, і так більше тривати не може", - заявив напередодні Джош Гоулі, сенатор-республіканець від штату Міссурі.

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Водночас у понеділок було опубліковано листа, підписаного 30 ліберальними демократами, який закликає президента Байдена до переговорів із Росією.

Після публікації листа у ЗМІ конгресмени почали відкликати свої підписи. Зокрема, конгресмен Марк Покан каже, що лист було написано в липні, після чого контекст суттєво змінився. Інші конгресмени говорять, що зараз не підписали б такого листа, а також що вони не знали про плани його оприлюднити. Та навіть попри ці застереження, риторика листа суперечлива, йдеться в статті, адже простір для дипломатії може бути, лише коли до неї готові всі сторони. Переговори з Путіним можуть легітимізувати його злочини, вважає сенатор Кріс Мерфі.

Видання NBC News пише, що конгресмени Сполучених Штатів Америки планують виділити Україні пакет фінансової допомоги на суму 50 мільярдів доларів.

Зазначеної суми мало б вистачити на весь наступний рік. Через побоювання, що новий Конгрес може більш скептично ставитися до допомоги Україні, найбільший пакет можуть ухвалити вже до січня 2022 року.

Військова допомога США Україні: подробиці

Сполучені Штати підтримують Україну та надають їй одну з найбільших військових допомог від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Після масовоного ракетного обстрілу Росії 10 жовтня президент США Джо Байден пообіцяв надати Україні сучасні системи ППО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 13 жовтня також заявив, що Україна отримає від Альянсу засоби для боротьби з безпілотниками, аби захистити від російських атак цивільну інфраструктуру.

За даними Міністерства фінансів, від лютого Україна отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової допомоги від іноземних партнерів.

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