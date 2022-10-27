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Російські окупанти вночі обстріляли Краматорськ

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Російські окупанти вночі обстріляли Краматорськ

Фото: Олександр Гончаренко

Ворог поцілив в одне з підприємств міста.

У ніч проти 27 жовтня російські окупанти обстріляли Краматорськ.

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Неспокійна ніч у Краматорську - окупанти обстріляли чергове промислове підприємство міста. Без жертв, але є руйнування", - написав він.

Очільник Донецької ОВА також повідомляв, що за минулу добу росіяни вбили трьох мирних у Бахмуті.

Нагадаємо, що також у ніч проти 27 жовтня російська армія атакувала околиці Запоріжжя. За попередньою інформацією, окупанти використали три снаряди реактивних систем залпового вогню "Смерч". Руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури. 

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