Частина Славутича опинилася без електрики: що сталося

Сталося аварійне відключення.
У четвер, 27 листопада, частина міста Славутич у Київській області залишилися без світла. Час відновлення електроенергії наразі невідомий.
Про це повідомили у міській раді.
"Обленерго застосувало аварійне відключення енергопостачання частини міста", - йдеться у повідомленні мерії.
Також зазначається, що стаціонарні телефони "Контакт-центру" тимчасово не працюють. Мерія оприлюднила номери телефонів мобільних операторів, за якими можна телефонувати у разі виникнення проблем.
Заявки щодо відсутності опалення та гарячої води подавати за номером: 095 727 78 26.
Аварійні заявки та якщо застрягли у ліфті за номером: 073 097 01 79.
Як повідомлялося, 27 жовтня у Києві та Київській області знову заплановане тимчасове відключення світла. Воно має тривати не більше чотирьох годин поспіль для одного клієнта. Однак можлива невелика похибка в часі. Графік відключення світла на 27 жовтня - у матеріалі ТСН.
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