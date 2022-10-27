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Частина Славутича опинилася без електрики: що сталося

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Частина Славутича опинилася без електрики: що сталося

Фото: Associated Press

Сталося аварійне відключення.

У четвер, 27 листопада, частина міста Славутич у Київській області залишилися без світла. Час відновлення електроенергії наразі невідомий.

Про це повідомили у міській раді.

"Обленерго застосувало аварійне відключення енергопостачання частини міста", - йдеться у повідомленні мерії.

Також зазначається, що стаціонарні телефони "Контакт-центру" тимчасово не працюють. Мерія оприлюднила номери телефонів мобільних операторів, за якими можна телефонувати у разі виникнення проблем. 

Заявки щодо відсутності опалення та гарячої води подавати за номером: 095 727 78 26.

Аварійні заявки та якщо застрягли у ліфті за номером: 073 097 01 79.

Як повідомлялося, 27 жовтня у Києві та Київській області знову заплановане тимчасове відключення світла. Воно має тривати не більше чотирьох годин поспіль для одного клієнта. Однак можлива невелика похибка в часі. Графік відключення світла на 27 жовтня - у матеріалі ТСН.

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
637
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