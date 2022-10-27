Часть Славутича оказалась без электричества: что произошло

В четверг, 27 ноября, часть города Славутич в Киевской области осталась без света. Время восстановления электроэнергии пока неизвестно.

Об этом сообщили в городском совете.

"Облэнерго применило аварийное отключение энергоснабжения части города", — говорится в сообщении мэрии.

Также отмечается, что стационарные телефоны Контакт-центра временно не работают. Мэрия обнародовала телефонные номера мобильных операторов, по которым можно звонить в случае возникновения проблем.

Заявки по отсутствию отопления и горячей воды подавать по номеру: 095 727 78 26.

Аварийные заявки и, если застряли в лифте по номеру: 073 097 01 79.

Как сообщалось, 27 октября в Киеве и Киевской области снова запланировано временное отключение света. Оно должно длиться не более четырех часов для одного клиента. Однако возможна небольшая погрешность во времени. График отключения света на 27 октября – в материале ТСН.

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