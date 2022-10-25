Почему в одних домах постоянно отключают свет, а в других совсем нет – ДТЭК

В Украине продолжаются временные отключения для стабилизации энергосистемы. Часто бывает, что в одних домах постоянно отключают свет более чем на четыре часа, а в других – совсем нет.

В ДТЭК Киевские региональные электросети объяснили, почему так происходит.

Список отключения основан на общей мощности, которую необходимо снизить. Для того, чтобы сбалансировать энергосистему отключаются линии, которые выдают определенную мощность. Поэтому они попадают в перечень возможного отключения.

Также читайте В Днепре и области сегодня будут отключать свет: где и когда

Под отключение могут не попасть находящиеся на одной линии с критической инфраструктурой объекты, отметили в ДТЭК.

Отключение для каждого клиента длится не более 4 часов. При этом возможна небольшая погрешность во времени в пределах 30-40 мин для переподключения электроснабжения между группами. Однако оно может повториться в течение суток через 4 часа, если "Укрэнерго" не отменит применение стабилизационных отключений.

Напомним, украинцев призывают минимизировать пользование электроэнергией с 07:00 до 23:00.

Восемь месяцев полномасштабной войны: Украина ломает "вторую армию мира" - Зеленский

Читайте также: