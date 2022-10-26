В Днепре умерла 8-летняя девочка, отравившаяся консервированными грибами

Девочка гостила у бабушки, которая насобирала и приготовила грибы.
В больнице Днепра умерла 8-летняя девочка, отравившаяся консервированными грибами.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе Днепропетровской ОВА.
Девочка гостила у бабушки в Широковском районе. 21 октября ребенок попал в больницу с симптомами острого отравления. Накануне она ела консервированные грибы, которые приготовила бабушка. Женщина собрала грибы в лесу.
Ребенка доставили в криворожскую больницу. 23 октября перевезли в медучреждение в Днепре.
К сожалению, 26 октября девочка скончалась.
Мать девочки тоже отравилась грибами. Она жива.
Напомним, что основные симптомы отравления могут проявиться как через 30 минут, так и в течение нескольких дней, а именно:
- тошнота, рвота;
- резкая боль в животе;
- диарея;
- головокружение;
- повышение температуры тела;
- снижение пульса;
- судороги;
- отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
- появление галлюцинаций и бреда.
Напомним, маленьким детям употреблять грибы запрещено.
Консервированные грибы могут вызвать ботулизм – острое пищевое отравление, что может привести к тяжелым последствиям, вплоть до смерти.
Чтобы уберечься от ботулизма, следует избегать потребления грибных и рыбных консервов, а также вяленой, копченой, соленой рыбы, если сомневаетесь в их качестве и условиях хранения и транспортировки.