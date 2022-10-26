В Днепре умерла 8-летняя девочка, отравившаяся консервированными грибами

Девочка гостила у бабушки, которая насобирала и приготовила грибы.

В больнице Днепра умерла 8-летняя девочка, отравившаяся консервированными грибами.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Днепропетровской ОВА.

Девочка гостила у бабушки в Широковском районе. 21 октября ребенок попал в больницу с симптомами острого отравления. Накануне она ела консервированные грибы, которые приготовила бабушка. Женщина собрала грибы в лесу.

Ребенка доставили в криворожскую больницу. 23 октября перевезли в медучреждение в Днепре.

К сожалению, 26 октября девочка скончалась.

Мать девочки тоже отравилась грибами. Она жива.

Напомним, что основные симптомы отравления могут проявиться как через 30 минут, так и в течение нескольких дней, а именно:

тошнота, рвота;

резкая боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

появление галлюцинаций и бреда.

Напомним, маленьким детям употреблять грибы запрещено.

Консервированные грибы могут вызвать ботулизм – острое пищевое отравление, что может привести к тяжелым последствиям, вплоть до смерти.

Чтобы уберечься от ботулизма, следует избегать потребления грибных и рыбных консервов, а также вяленой, копченой, соленой рыбы, если сомневаетесь в их качестве и условиях хранения и транспортировки.

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