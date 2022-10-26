Япония поможет украинцам согреться и поделится опытом использования обломков после бомбардировок

Японское правительство передаст Украине обогреватели и отопительные системы для защиты от холодов, а также поделится уникальным опытом.

Выступая на международной конференции, посвященной помощи Украине, которую организовал Евросоюз, премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал передать украинцам отопительное оборудование и другие средства защиты от холода, поскольку война с Россией близится к зимним месяцам.

Об этом сообщает издание Kyodo.

"Япония оказывает поддержку Украине в подготовке к предстоящей суровой зиме... Кроме того, Япония будет продолжать оказывать помощь Украине, основываясь на уникальных знаниях и сильных сторонах нашей страны", — сказал Кисида.

В частности, японский премьер рассказал об опыте Японии в восстановлении сооружений за счет сортировки и повторного использования обломков конструкций после землетрясений и цунами, опустошивших северо-восточную территорию страны в марте 2011 года.

"Украина может использовать таким образом обломки, образовавшиеся в результате бомбардировок", – сказал он.

Кисида подчеркнул, что Япония "решительно осуждает" ракетные атаки России по гражданским объектам в Украине, а также ее угрозы применить ядерное оружие.

"Для нас важно быть единственными в решительном продвижении поддержки Украины, а также санкций против России", — сказал он.

Напомним, что в северных регионах Японии, расположенных на острове Хоккайдо, есть снег, лед и минусовая температура, а также центральное отопление. Но большинство жителей Японии живут без него.

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