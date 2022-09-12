Россия хочет "заморозить" Украину: эксперт дал советы, как людям пережить зиму

Оккупанты могут продолжать атаковать энергетическую инфраструктуру, теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции Украины.
В связи с циничными действиями армии РФ, украинцам следует подготовить вариант эвакуации на случай, если из-за вражеских обстрелов в многоквартирных домах зимой исчезнет электроснабжение.
Об этом рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко во время телемарафона.
"Риск того, что Россия продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру и на теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции, есть. Обойти его сегодня никак невозможно", — предупредил он.
Специалист говорит, что если жильцы частного дома могут наладить автономное отопление и автономное энергообеспечение, это нужно сделать.
"Поставьте резервный генератор. Если у вас газовое отопление, я уверен, что газом вы будете обеспечены, но все равно потребуется электричество, чтобы работал газовый котел или другой. Позаботьтесь о том, чтобы у вас все было в рабочем состоянии: проверьте состояние отопительных сетей", — сказал он.
По его мнению, если зимой в многоэтажках не будет электроснабжения, теплоснабжения и канализации, то людям следует эвакуироваться. Объясняет он это тем, что жить зимой при низких температурах без энергообеспечения, без канализации, газо- и водоснабжения невозможно.
"Если вы видите, что ваш населенный пункт, особенно вблизи боевых действий, не будет обеспечен отоплением и электричеством, думайте над резервным вариантом, думайте, куда эвакуироваться", — добавил Харченко.
Напомним, вечером воскресенья 11 сентября россияне нанесли циничный удар по объектам инфраструктуры, в результате чего в разных районах Харькова и области исчезло электроснабжение, проблемы со светом также были в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях.
Сообщалось о перебоях с поставкой воды. По состоянию на утро 12 сентября после мощной атаки РФ почти во все дома вернули свет, возобновило работу и метро.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный ракетный обстрел объекта инфраструктуры в Харькове. Он подчеркнул, что украинцы никогда не согласятся на "дружбу и братство" с Россией.
Зеленский объяснил, что "холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как русские "дружба и братство".
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