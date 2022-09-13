В Ивано-Франковске жители 12 улиц временно останутся без газа

Часть Ивано-Франковска на несколько дней останется без газа.
В нескольких микрорайонах города будет прекращено газоснабжение потребителей с 9.00 ч 14 сентября до 17.00 16 сентября.
Об этом сообщили в "Ивано-Франковскгазе".
Временно приостановят газоснабжение из-за проведения работ на газопроводе среднего давления.
От газоснабжения будут отключены:
- микрорайон "Позитрон": ул.Симоненко, Стуса, Миколайчука, Волчинецкая
- микрорайон "Каскад": ул.Стуса, 24 августа, Миколайчука
- улицы Ивасюка, Парковая, Ивана Павла II, Хоткевича, Венгрия
Как сообщалось, 7 сентября в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение. Это произошло возле населенного пункта Надворная. Магнитуда землетрясения составила 2,2 балла по шкале Рихтера.
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