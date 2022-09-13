В Харькове снова проблемы с электричеством, метро остановилось: что известно

В Харькове утром 13 сентября снова перебои с электричеством.

Метро Харькова утром вторника не курсирует по техническим причинам. Горожане сообщают об отсутствии энергоснабжения в разных районах города.

О работе метро сообщили на предприятии.

"Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении.

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Аналогичная ситуация, по данным местных СМИ, и с другим электротранспортом. Предварительно, перебои с электроэнергией произошли около 8:15. Как пишут СМИ, горсовет сейчас организовал альтернативную перевозку.

Кроме того, об отсутствии энергоснабжения сообщила в городском совете Дергачев. Света, предварительно, нет в Дергачах и селах громады.

"Уважаемые дергачевцы! По техническим причинам на территории нашего города и окрестных сел отсутствует электроэнергия. Специалисты Харьковоблэнерго уже работают над решением проблемы", — отметили там.

За прошедшие сутки, по данным ОВА, армия РФ массированно обстреливала Харьков и Харьковский, Чугуевский и Купянский районы области.

Напомним, 12 сентября Россия обстреляла густонаселенный жилмассив Харькова. Из-за обстрелов оккупантов уже два дня подряд в Харькове и области наблюдаются проблемы с энергоснабжением.

В частности, днем ранее Россия нанесла мощный удар по Харькову. В результате в городе не было света и водоснабжения, были жертвы. Аналогичное преступление россияне совершили вечером 11 сентября, когда ударили по ТЭЦ. Тогда свет исчез не только в Харьковской области, но и в соседних областях. Однако украинские коммунальщики оперативно возобновили энергоснабжение.

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