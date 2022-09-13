В Харькове снова проблемы с электричеством, метро остановилось: что известно

В Харькове утром 13 сентября снова перебои с электричеством.
Метро Харькова утром вторника не курсирует по техническим причинам. Горожане сообщают об отсутствии энергоснабжения в разных районах города.
О работе метро сообщили на предприятии.
"Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении.
Аналогичная ситуация, по данным местных СМИ, и с другим электротранспортом. Предварительно, перебои с электроэнергией произошли около 8:15. Как пишут СМИ, горсовет сейчас организовал альтернативную перевозку.
Кроме того, об отсутствии энергоснабжения сообщила в городском совете Дергачев. Света, предварительно, нет в Дергачах и селах громады.
"Уважаемые дергачевцы! По техническим причинам на территории нашего города и окрестных сел отсутствует электроэнергия. Специалисты Харьковоблэнерго уже работают над решением проблемы", — отметили там.
За прошедшие сутки, по данным ОВА, армия РФ массированно обстреливала Харьков и Харьковский, Чугуевский и Купянский районы области.
Напомним, 12 сентября Россия обстреляла густонаселенный жилмассив Харькова. Из-за обстрелов оккупантов уже два дня подряд в Харькове и области наблюдаются проблемы с энергоснабжением.
В частности, днем ранее Россия нанесла мощный удар по Харькову. В результате в городе не было света и водоснабжения, были жертвы. Аналогичное преступление россияне совершили вечером 11 сентября, когда ударили по ТЭЦ. Тогда свет исчез не только в Харьковской области, но и в соседних областях. Однако украинские коммунальщики оперативно возобновили энергоснабжение.
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