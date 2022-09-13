ВСУ впервые сбили иранский ударный БпЛА Shahed-136 - СтратКом

Один из них ВСУ сбили неподалеку от недавно освобожденного Купянска на Харьковщине.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"С большой долей вероятности, можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска. Речь идет о дальнобойном БпЛА-камикадзе Shahed-136", — говорится в сообщении.

Напомним, что стали известны характеристики БПЛА, которые Иран поставил России. БпЛА может удаляться от оператора на расстояние до 450 км и может переносить две управляемые бомбы Sadid-342.

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