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ЗСУ вперше збили іранський ударний БПЛА Shahed-136 - СтратКом

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ЗСУ вперше збили іранський ударний БПЛА Shahed-136 - СтратКом

Російські окупанти, ймовірно, запускають на території України ударні іранські дрони.

Один із них ЗСУ збили неподалік нещодавно звільненого Куп'янська на Харківщині.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"З великою долею вірогідності, можна стверджувати, що Збройні сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська. Йдеться про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що стали відомі характеристики БпЛА, які Іран поставив Росії. БпЛА може віддалятися від оператора на відстань до 450 км і може переносити дві керовані бомби Sadid-342.

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