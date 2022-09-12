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Россия обстреляла густонаселенный жилой массив Харькова — Терехов

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Россия обстреляла густонаселенный жилой массив Харькова — Терехов

Фото: Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко

Россия 12 сентября снова обстреляла Харьков.

Оккупанты попали по густозаселенному жилому массиву города.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Очередной обстрел Харькова. Теперь под ударом Немышлянский район. Предварительно – удар по густо заселенному жилому массиву. Никакой военной инфраструктуры рядом нет", — написал мэр Харькова.

Данные о разрушениях и пострадавших устанавливаются.

Напомним, днем 12 сентября Россия нанесла мощный удар по Харькову. В результате погиб один человек, еще четыре ранены. Под обстрел попали два района – Киевский и Основянский. В городе пропал свет и остановлено водоснабжение.

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