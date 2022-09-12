Россия обстреляла густонаселенный жилой массив Харькова — Терехов

Оккупанты попали по густозаселенному жилому массиву города.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Очередной обстрел Харькова. Теперь под ударом Немышлянский район. Предварительно – удар по густо заселенному жилому массиву. Никакой военной инфраструктуры рядом нет", — написал мэр Харькова.

Данные о разрушениях и пострадавших устанавливаются.

Напомним, днем 12 сентября Россия нанесла мощный удар по Харькову. В результате погиб один человек, еще четыре ранены. Под обстрел попали два района – Киевский и Основянский. В городе пропал свет и остановлено водоснабжение.

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