Росія обстріляла густонаселений житловий масив Харкова - Терехов

Росія 12 вересня знову обстріляла Харків.
Окупанти поцілили по густозаселеному житловому масиві міста.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Черговий обстріл Харкова. Тепер під ударом Немишлянський район. Попередньо - удар по густо заселеному житловому масиву. Жодної військової інфраструктури поряд немає", - написав мер Харкова.
Дані про руйнування та постраждалих наразі встановлюються.
Нагадаємо, вдень 12 вересня Росія завдала потужного удару по Харкову. У результаті загинула одна людина, ще чотири поранені. Під обстріл потрапили два райони - Київський та Основ’янський. У місті зникло світло та зупинено водопостачання.
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