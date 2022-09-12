Росія обстріляла густонаселений житловий масив Харкова - Терехов

Окупанти поцілили по густозаселеному житловому масиві міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Черговий обстріл Харкова. Тепер під ударом Немишлянський район. Попередньо - удар по густо заселеному житловому масиву. Жодної військової інфраструктури поряд немає", - написав мер Харкова.

Дані про руйнування та постраждалих наразі встановлюються.

Нагадаємо, вдень 12 вересня Росія завдала потужного удару по Харкову. У результаті загинула одна людина, ще чотири поранені. Під обстріл потрапили два райони - Київський та Основ’янський. У місті зникло світло та зупинено водопостачання.

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