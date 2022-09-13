Цель Украины — это границы 1991 года, а не 23 февраля — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы научились побеждать, поэтому наша цель – это границы не 23 февраля, а официально признанные границы Украины в 1991 году.

По словам Кулебы, в начале полномасштабной войны, когда Россия перла вперед, было много вопросов относительно того, насколько существенна поддержка украинского сопротивления. Самой главной задачей было стабилизировать ситуацию и вернуться в статус-кво.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

Кулеба подчеркнул, что за это время вытекло очень много крови, поэтому теперь эта опция категорически неприемлема.

"Тем более на фоне того, что мы научились побеждать, знаем как это делать и умеем это делать. И потому, безусловно, конечная наша цель – это не 23 февраля, а 24 августа 1991 года в плане границ", – подчеркнул министр.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может победить Россию в войне, начатой РФ во главе с Путиным. Для победы Украины ВСУ нужно больше оружия.

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