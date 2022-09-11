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Кулеба сообщил фактор, от которого зависит победа Украины над Россией

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Кулеба сообщил фактор, от которого зависит победа Украины над Россией

Фото: Associated Press

Украина может победить Россию в войне, начатой РФ во главе с Путиным.

Для победы Украины ВСУ нужно больше оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга с немецкой коллегой Анналеной Бербок, пишет Reuters.

Кулеба напомнил, как сначала некоторые союзники Украины не решались отправлять оружие, опасаясь риска вызвать недовольство Путина. Но сейчас "этого аргумента" уже нет.

"Однако сейчас, слава Богу, мы больше не слышим этот аргумент… Продемонстрировали, что способны победить российскую армию. Мы делаем это с помощью этого оружия", – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, чем больше западного вооружения получат ВСУ, тем быстрее Украина победит и, соответственно, закончится эта война.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала дальнейшую военную помощь Киеву.

Напомним, Латвия призвала Запад предоставить Украине самолеты и танки, чтобы не было войны в странах НАТО.

Как сообщалось, Кулеба назвал виды вооружения, которых Украине не хватает для скорой победы.

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Дата публикации
Просмотры
5819
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