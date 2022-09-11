Кулеба сообщил фактор, от которого зависит победа Украины над Россией

Украина может победить Россию в войне, начатой РФ во главе с Путиным.

Для победы Украины ВСУ нужно больше оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга с немецкой коллегой Анналеной Бербок, пишет Reuters.

Кулеба напомнил, как сначала некоторые союзники Украины не решались отправлять оружие, опасаясь риска вызвать недовольство Путина. Но сейчас "этого аргумента" уже нет.

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"Однако сейчас, слава Богу, мы больше не слышим этот аргумент… Продемонстрировали, что способны победить российскую армию. Мы делаем это с помощью этого оружия", – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, чем больше западного вооружения получат ВСУ, тем быстрее Украина победит и, соответственно, закончится эта война.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала дальнейшую военную помощь Киеву.

Напомним, Латвия призвала Запад предоставить Украине самолеты и танки, чтобы не было войны в странах НАТО.

Как сообщалось, Кулеба назвал виды вооружения, которых Украине не хватает для скорой победы.

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