Какая будет Украина после победы над РФ: прогноз президент Латвии

Украина после победы в войне с Россией станет одной из самых мощных наций и важнейшей составляющей европейского сообщества. Но свой вклад в эту победу должна внести и Европа.

Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Левитс отметил, что будущий мир должен быть заключен только на условиях Украины и основываться на международном праве.

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"Я полностью убежден – после войны, после украинской победы – Украина станет одной из самых мощных европейских наций. Мы должны поддержать Украину, внести свой вклад в победу. Это наше общее бремя", – подчеркнул латвийский президент.

Он также отметил, что надёжный и длительный мир может наступить только, основываясь на международно признанных ценностях и правах. Поэтому Левитс подчеркнул, что партнеры не должны подталкивать Киев к каким-либо переговорам или компромиссу с Москвой.

"Я бы не поддерживал реальную политику в плохом понимании, то есть политику капитулянства, поражения. Потому что она не ведет к настоящему миру", — добавил он.

Напомним, Зеленский объяснил, почему переговоры с РФ пока невозможны.

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