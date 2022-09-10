В начале вторжения Зеленский пытался позвонить Путину — Подоляк

У украинского президента для прямой связи с лидерами других стран существует закрытая линия связи, которой можно было связаться с президентом РФ.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину предпринимались попытки воспользоваться закрытой телефонной линией для связи с российским президентом, но Кремль не отвечал на звонки.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в субботу, 10 сентября, в программе VIP с Наталией Мосейчук на канале "1+1" в рамках телемарафона.

По его словам, в Офисе президента были готовы провести прямой телефонный разговор в начале вторжения войск РФ в Украину, но все попытки были напрасны.

“Когда война начинается, обязательно хочешь выяснить, что происходит. Но – никак. Не было связи. РФ не отвечала на какие-либо... Попытки были, это обязательная функция, когда на тебя идет нападение великого государства, ты должен выяснить, действительно ли это нападение, или они просто, это я с иронией говорю, ошиблись границей во время учений", – рассказывал он.

Михаил Подоляк высказал предположение, что в Российской Федерации тогда действительно поверили, что у них – вторая армия мира, которая через три дня сделает все, как им нужно.

“Больше попыток не было, это бессмысленно. Даже сегодня – нет смысла. Вы можете говорить с человеком, который разбирается в том, что он будет говорить”, — отметил советник председателя ОП.

Подоляк также отметил, что от Кремля не было никаких инициатив по выходу на связь. Причем, по его словам, часть политической элиты России была в шоке от того объема войны, который предложил миру Путин.

"Они сами не ожидали этого всего и были растеряны. Я думаю, что знал определенная часть — по линии ФСБ, Росгвардии, Вооруженных сил РФ, они точно знали и готовились, но это не вся элита. Была часть шокированных людей, на Совбезе РФ было видно, что часть людей находилась в прострации.. Они и сейчас находятся в прострации, понимая, что их личная цена [за вторжение] будет очень высока, до физических эксцессов включительно”, — подчеркнул он.

Напомним, в пятницу, 9 сентября, российский диктатор Владимир Путин собрал срочное совещание в составе Совета Безопасности России. Некоторые военные эксперты считают, что во время этого заседания "фюрер" мог обсуждать вопрос объявления войны Украине и мобилизации на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

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