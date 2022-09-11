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Якою буде Україна після перемоги над РФ: прогноз президент Латвії

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Якою буде Україна після перемоги над РФ: прогноз президент Латвії

Фото: Associated Press

Президент Латвії Егілс Левітс розповів своє бачення майбутнього України після війни.

Україна після перемоги у війні з Росією стане однією з найпотужніших націй і важливою складовою європейської спільноти. Але свій внесок у цю перемогу має зробити і Європа.

Про це заявив президент Латвії Егілс Левітс на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Левітс зауважив, що майбутній мир має бути укладений лише на умовах України та ґрунтуватися на міжнародному праві.

"Я цілковито переконаний – після війни, після української перемоги – Україна стане однією з найпотужніших європейських націй. Ми маємо підтримати Україну, зробити свій внесок в перемогу. Це наш спільний тягар", – наголосив латвійський президент.

Він також підкреслив, що міцний і тривалий мир може настати тільки, ґрунтуючись на міжнародно визнаних цінностях і правах. Тому Левітс наголосив, що партнери не повинні підштовхувати Київ до якихось перемовин чи компромісу з Москвою.

"Я б не підтримував реальну політику в поганому розумінні, тобто політику капітулянства, поразки. Тому, що вона не веде до справжнього миру", – додав він.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому переговори з РФ поки неможливі.

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