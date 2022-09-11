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Кулеба повідомив чинник, від якого залежить перемога України над Росією

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Кулеба повідомив чинник, від якого залежить перемога України над Росією

Фото: Associated Press

Україна може перемогти Росію у війні, розпочатій РФ на чолі з Путіним.

Для перемоги України ЗСУ потрібно більше зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу з німецькою колегою Анналеною Бербок, пише Reuters.

Кулеба нагадав, як спершу деякі союзники України не наважувалися відправляти зброю, побоюючись ризику викликати невдоволення Путіна. Але зараз "цього аргументу" вже немає.

"Проте зараз, дякувати Богу, ми більше не чуємо цей аргумент… Продемонстрували, що здатні перемогти російську армію. Ми робимо це за допомогою цієї зброї", – сказав Кулеба.

Міністр наголосив, чим більше західного озброєння отримають ЗСУ, тим швидше Україна переможе і відповідно закінчиться ця війна.

Своєю чергою, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок пообіцяла подальшу військову допомогу Києву.

Нагадаємо, Латвія закликала Захід надати Україні літаки і танки, щоб не було війни в країнах НАТО.

Як повідомлялося, Кулеба назвав види озброєння, яких Україні не вистачає для швидкої перемоги.

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Дата публікації
Перегляди
4295
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