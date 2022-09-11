Кулеба повідомив чинник, від якого залежить перемога України над Росією

Україна може перемогти Росію у війні, розпочатій РФ на чолі з Путіним.

Для перемоги України ЗСУ потрібно більше зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу з німецькою колегою Анналеною Бербок, пише Reuters.

Кулеба нагадав, як спершу деякі союзники України не наважувалися відправляти зброю, побоюючись ризику викликати невдоволення Путіна. Але зараз "цього аргументу" вже немає.

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"Проте зараз, дякувати Богу, ми більше не чуємо цей аргумент… Продемонстрували, що здатні перемогти російську армію. Ми робимо це за допомогою цієї зброї", – сказав Кулеба.

Міністр наголосив, чим більше західного озброєння отримають ЗСУ, тим швидше Україна переможе і відповідно закінчиться ця війна.

Своєю чергою, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок пообіцяла подальшу військову допомогу Києву.

Нагадаємо, Латвія закликала Захід надати Україні літаки і танки, щоб не було війни в країнах НАТО.

Як повідомлялося, Кулеба назвав види озброєння, яких Україні не вистачає для швидкої перемоги.

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