Ціль України - це кордони 1991 року, а не 23 лютого — Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українці навчилися перемагати, тому наша мета - це кордони не 23 лютого, а офіційно визнані межі України 1991 року.

За словами Кулеби, на початку повномастабної війни, коли Росія перла вперед, було багато питань щодо того, наскільки суттєвим виявиться підтримка українського опору. Найголовнішим завданням було стабілізувати ситуацію і повернутися до статус-кво.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Кулеба наголосив, що за цей час витекло дуже багато крові, тож тепер ця опція є категорично неприйнятною.

"Тим більше на тлі того, що ми навчилися перемагати, знаємо як це робити і вміємо це робити. І тому, безумовно, кінцева наша мета - це не 23 лютого, а 24 серпня 1991 року в плані кордонів", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна може перемогти Росію у війні, розпочатій РФ на чолі з Путіним. Для перемоги України ЗСУ потрібно більше зброї.

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