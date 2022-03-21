Как избежать ботулизма во время войны: простые советы

Не употребляйте пищу из емкостей, которые могут нести риск ботулизма.
К сожалению, из-за войны многие украинцы оказались в условиях, когда доступа к свежей и качественной пище нет. Однако призываем с осторожностью употреблять зимнюю заготовку и консервы.
Об этом пишет Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Чтобы уберечься от ботулизма
Не употребляйте пищу из емкостей, которые могут нести риск ботулизма:
- раздутые банки;
- банки со вздутыми крышками;
- банки, из которых что-то вытекает;
- неплотно закрытые банки;
- банки, из которых чувствуется странный или неприятный запах.
- Не употребляйте консервированные в домашних условиях продукты, хранившиеся более года.
- Не покупайте консервы и другие продукты домашнего изготовления на улицах и стихийных рынках.
- Избегайте употребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы.
- Не употребляйте продукты, если вы сомневаетесь в их качестве или не уверены, что их хранили и/или транспортировали должным образом.
Ботулизм: что это такое
Ботулизм – это пищевая интоксикация, обусловленная потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки.
- Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования мяса, рыбы, реже овощей и грибов.
- Потенциально опасны все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработаны, транспортировались или хранились ненадлежащим образом.
- Даже консервы, в которых все в порядке со сроком годности, видом и вкусом, могут быть заражены: ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, микроорганизм, вызывающий болезнь, не портит продукты.
- Также ботулизм может возникнуть в результате потребления вяленой или копченой рыбы и любых изделий из мяса (колбасы, ветчины и т.п.). Это могут быть продукты и домашнего приготовления, и производимые в промышленных условиях.
"Будьте внимательны к своему рациону. Берегите себя!", — говорится в сообщении.
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