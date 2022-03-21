Астрологический прогноз на 21 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых финансовых операций, возможных в такое время: вероятны щедрые выплаты, которые превзойдут даже самые смелые ожидания, что позволит продержаться какое-то время – возможно, до тех пор, пока обстановка урегулируется – хотя бы относительно.

Символ дня: Орел, парящий в вышине.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий – звезды советуют экономить любые ресурсы, в том числе, и физические силы.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, яшма.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: нельзя переоценивать свои силы и напрягаться, занимаясь спортом и поднимая тяжести. Не рекомендуется также заниматься самолечением – в любом случае желательно получить совет врача, даже если он может дать его только дистанционно.

Афоризм дня: «Человек вырастает по мере того, как растут его цели» (Фридрих Шиллер).

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник – символ устойчивости, надежности и рациональности.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды с минералами и полудрагоценными камнями. Гадания ответят на важные вопросы, касающие не одного человека, а больших групп людей.

Табу дня: нельзя напрягать зрение, много читая или работая за компьютером.

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