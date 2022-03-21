Астрологический прогноз на 21 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых финансовых операций, возможных в такое время: вероятны щедрые выплаты, которые превзойдут даже самые смелые ожидания, что позволит продержаться какое-то время – возможно, до тех пор, пока обстановка урегулируется – хотя бы относительно.
Символ дня: Орел, парящий в вышине.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий – звезды советуют экономить любые ресурсы, в том числе, и физические силы.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: васильковый, сапфировый.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, яшма.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: нельзя переоценивать свои силы и напрягаться, занимаясь спортом и поднимая тяжести. Не рекомендуется также заниматься самолечением – в любом случае желательно получить совет врача, даже если он может дать его только дистанционно.
Афоризм дня: «Человек вырастает по мере того, как растут его цели» (Фридрих Шиллер).
Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник – символ устойчивости, надежности и рациональности.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды с минералами и полудрагоценными камнями. Гадания ответят на важные вопросы, касающие не одного человека, а больших групп людей.
Табу дня: нельзя напрягать зрение, много читая или работая за компьютером.
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