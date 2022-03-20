Гороскоп на 21 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно верить в себя

День, когда необходимо – оставив сомнения – поверить в себя и взяться за воплощение в жизнь новых, свежих идей.
Лучше всего, если они будут направлены на всеобщее благо – так можно будет отвлечься от собственных мыслей, какими бы грустными они ни были, и настроится на конструктив, а это именно то, что нужно всем в нынешнее время. Можно рассчитывать на удачу в финансовых вопросах – причем, разрешатся они самым неожиданным образом.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 21 марта для Овнов
Не позволяйте раздражению по отношению к окружающим людям овладеть вами, даже если они будут этого заслуживать: ссора сейчас никому не нужна, к тому же, процесс примирения может затянуться.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 21 марта для Тельцов
Лучший способ избавиться от мрачных мыслей, которые могут одолевать вас в этот день, работа: даже небольшие, но успешно завершенные дела поднимут настроение до нужного уровня.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 21 марта для Близнецов
Несмотря на то, что материальная сторона жизни будет перетягивать на свою сторону ваше внимание, стоит подумать и о духовной: она даст возможность понять – и принять – происходящее.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 21 марта для Раков
Не стоит общаться с неприятными вам людьми, даже если обстоятельства будут подталкивать вас к этому: решить важный вопрос при их посредстве все равно не удастся, а настроение окажется безнадежно испорченным.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 21 марта для Львов
Желательно избегать знакомств – ничем хорошим они не оберутся: велика вероятность того, что новый человек в вашем окружении окажется мошенником, который обманет вас.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 21 марта для Дев
Сделав правильные выводы из своих ошибок и заблуждений, вы не только получите6 возможность исправить ситуацию, но и вздохнуть с облегчением – на вас больше не будет давить моральный груз.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 21 марта для Весов
Сдерживать свои эмоции – особенно, негативные – не только можно, но и нужно: сейчас всем непросто, но вряд ли вам станет легче от осознания, что вы кого-то обидели.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 21 марта для Скорпионов
Конфликт, как пламя из искры, может разгореться из-за любого пустяка, поэтому вам крайне важно следить за своими словами и не допускать резких замечаний и двусмысленных шуток.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 21 марта для Стрельцов
Общаясь с окружающими – как знакомыми, так и незнакомыми – нужно взвешивать каждое свое слово: вы славитесь способностью говорить что-то некстати и ни к месту, чем задеваете других людей.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 21 марта для Козерогов
Не стоит верить на слово людям, которых вы не знаете: пойдя у них на поводу, вы можете лишиться ценного для вас имущества, так что постарайтесь быть настороже – особенно, в местах скопления людей.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 21 марта для Водолеев
Необходимо избавиться от вещей, которые вызывают у вас неприятные воспоминания – лучше всего, передать их на благотворительность, нуждающиеся будут благодарны вам за это.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 21 марта для Рыб
Важно особенно бережно относиться к близкому человеку, которого в этот день очень легко будет обидеть, а вот загладить свою вину окажется не так просто, как может показаться на первый взгляд.
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