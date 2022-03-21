Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Як уникнути ботулізму під час війни: прості поради

Дата публікації
Перегляди
8631
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як уникнути ботулізму під час війни: прості поради

pixabay.com

Не вживайте їжу з місткостей, які можуть нести ризик ботулізму.

На жаль, через війну чимало українців опинилися в умовах, коли доступу до свіжої і якісної їжі немає. Проте закликаємо з обережністю вживати зимову заготівлю та консерви.

Про це пише Центр громадського здоров'я МОЗ України. 

©

Щоби вберегтися від ботулізму

Не вживайте їжу з місткостей, які можуть нести ризик ботулізму:

  • роздуті банки;
  • банки зі здутими кришками;
  • банки, з яких щось витікає;
  • нещільно закриті банки;
  • банки, з яких відчувається дивний або неприємний запах.
  1. Не вживайте консервовані в домашніх умовах продукти, які зберігалися понад рік.
  2. Не купуйте консерви та інші продукти домашнього виготовлення з рук на вулицях та стихійних ринках.
  3. Уникайте споживання в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби.
  4. Не вживайте продукти, якщо сумніваєтесь у їх якості або не впевнені, що їх зберігали та/або транспортували належним чином.

Ботулізм: що це таке

Ботулізм — це харчова інтоксикація, зумовлена споживанням продуктів, які містять ботулотоксини. Збудник розмножується в анаеробному стані (без кисню), та за неправильних умов зберігання чи транспортування.

  • Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування м’яса, риби, рідше — овочів та грибів. 
  • Потенційно небезпечними є всі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігалися неналежним чином.
  • Навіть консерви, у яких усе гаразд із терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.
  • Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в’яленої чи копченої риби та будь-яких виробів із м’яса (ковбаси, шинки тощо). Це можуть бути продукти і домашнього приготування, і вироблені у промислових умовах.

"Будьте уважні до свого раціону. Бережіть себе!", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також: 

В місті Лебедин четверо осіб захворіли на ботулізм через консервовані опеньки | Новини України

В місті Лебедин четверо осіб захворіли на ботулізм через консервовані опеньки | Новини України

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація