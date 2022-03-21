Як уникнути ботулізму під час війни: прості поради

Не вживайте їжу з місткостей, які можуть нести ризик ботулізму.
На жаль, через війну чимало українців опинилися в умовах, коли доступу до свіжої і якісної їжі немає. Проте закликаємо з обережністю вживати зимову заготівлю та консерви.
Про це пише Центр громадського здоров'я МОЗ України.
Щоби вберегтися від ботулізму
Не вживайте їжу з місткостей, які можуть нести ризик ботулізму:
- роздуті банки;
- банки зі здутими кришками;
- банки, з яких щось витікає;
- нещільно закриті банки;
- банки, з яких відчувається дивний або неприємний запах.
- Не вживайте консервовані в домашніх умовах продукти, які зберігалися понад рік.
- Не купуйте консерви та інші продукти домашнього виготовлення з рук на вулицях та стихійних ринках.
- Уникайте споживання в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби.
- Не вживайте продукти, якщо сумніваєтесь у їх якості або не впевнені, що їх зберігали та/або транспортували належним чином.
Ботулізм: що це таке
Ботулізм — це харчова інтоксикація, зумовлена споживанням продуктів, які містять ботулотоксини. Збудник розмножується в анаеробному стані (без кисню), та за неправильних умов зберігання чи транспортування.
- Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування м’яса, риби, рідше — овочів та грибів.
- Потенційно небезпечними є всі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігалися неналежним чином.
- Навіть консерви, у яких усе гаразд із терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.
- Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в’яленої чи копченої риби та будь-яких виробів із м’яса (ковбаси, шинки тощо). Це можуть бути продукти і домашнього приготування, і вироблені у промислових умовах.
"Будьте уважні до свого раціону. Бережіть себе!", - йдеться у повідомленні.
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