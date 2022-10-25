В Днепре и области сегодня будут отключать свет: где и когда

График отключений света размещен на сайте ДТЭК.
В Днепре и области во вторник, 25 октября, будут отключать свет для стабилизации энергосистемы.
Об этом сообщает ДТЭК "Днепровские электросети".
График отключений по улицам, районам и населенным пунктам Днепропетровщины размещен здесь.
"Мы делаем все возможное, чтобы отключение каждого клиента длилось не более 4 часов. Однако оно может повториться в течение суток через 4 часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений", — отметили в ДТЭК.
Например, если ваш дом отключался с 8 до 12 утра, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20:00 до 00:00.
Обратите внимание: возможна небольшая погрешность во времени дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.
"Если у вас после отключения по графику не появился света в пределах 4-4,5 часов – просим сообщать нам об этом через каналы коммуникации: Viber и Telegram бот, через наши страницы в соцсетях Facebook", — пояснили в энергетической компании.
Жителей Днепропетровщины призвали потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы нагрузки: утром с 6:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.
Напомним, по всей Украине с 20 октября вынужденно начали выключать электроэнергию из-за возникшего в результате российских обстрелов дефицита мощности. Из-за ракетных ударов РФ серьезно повреждено около 40% общей энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей.
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