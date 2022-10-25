У Дніпрі та області сьогодні відключатимуть світло: де та коли

У Дніпрі та області у вівторок, 25 жовтня, відключатимуть світло для стабілізації енергосистеми.

Про це повідомляє ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Графік відключень по вулицях, районах та населених пунктах Дніпропетровщини розміщений тут.

"Ми робимо все можливе, щоб відключення кожного клієнта тривало не більше, ніж 4 години. Однак воно може повторитись протягом доби через 4 години, якщо Укренерго не відмінить застосування стабілізаційних відключень", - зазначили в ДТЕК.

Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 8-ї до 12-ї ранку, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20:00 до 00:00.

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Зверніть увагу: можлива невелика похибка у часі в межах додаткових 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

"Якщо у вас після відключення за графіком не з’явилось світло в межах 4-4,5 годин – просимо повідомляти нам про це через канали комунікації: Viber та Telegram бот, через наші сторінки в соцмережах Facebook", - пояснили в енергетичній компанії.

Мешканців Дніпропетровщини закликали споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії в пікові години навантаження: зранку з 6:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00.

Нагадаємо, по всій Україні з 20 жовтня вимушено почали вимикати електроенергію через дефіцит потужності, який виник у результаті російських обстрілів. Через ракетні удари РФ серйозно пошкоджені близько 40% загальної енергетичної інфраструктури та генерувальних потужностей.

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