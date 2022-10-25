MONATIK назвал сумму, которую ему удалось собрать для Украины за три концерта

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик рассказал, сколько средств для помощи Украине ему удалось собрать за три концерта.

В целом музыкант перед концертами мирового тура "ART Оборона" провел благотворительный аукцион, что позволило ему собрать еще больше средств для помощи. Среди лотов были эксклюзивные почтовые марки, которые Дмитрию предоставила "Укрпошта", футболки, шеврон с изображением национального герба и прочее.

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Как рассказал Монатик, за три концерта ему удалось собрать более 113 тысяч гривен. Все средства в конце мирового тура музыкант отдаст платформе UNITED24, помогающей пострадавшим от войны украинцам.

"За три концерта нам удалось собрать 113 870 гривен. В конце тура все эти средства мы передадим UNITED24! Продолжаем помогать Украине вместе!" – отметил артист.

Напомним, во время концерта MONATIK в Праге произошел трогательный инцидент. На сцену к Дмитрию поднялся маленький паренек, чтобы подарить ему цветы. Артист же, в свою очередь, решил спеть с Максимом.

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