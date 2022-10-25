19-летняя дочь Елены Кравец похвасталась новой татуировкой

Девушка показала, как происходил процесс набивки тату и какой именно она выбрала эскиз.

Дочь звезды Студии "Квартал 95" Елены Кравец – Мария – решила сделать новую татуировку.

В Instagram-stories девушка показала, как проходил процесс. 19-летняя Мария пошла в один из тату-салонов Киева и выбрала эскиз бабочки, которую ей и набили на руке.

Татуировки дочери Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

"Как я люблю этот процесс. Все было на самом высоком уровне", — отметила Маша.

Татуировки дочери Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Татуировки дочери Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

В общем, это уже не первая татуировка Марии. У девушки на правой руке была изображена надпись "танцуй". Впрочем, полномасштабная война, которую враждебно развязала Россия, изменила ценности украинцев. Мария избавилась от своего русскоязычного тату. Теперь на руке Маши красуется надпись – "танцюй". Также у дочери Елены есть патриотическая татуировка. Маша набила на запястье трезубец.

Татуировки дочери Елены Кравец / Фото: instagram.com/maarriill

Напомним, с начала полномасштабной войны многие украинские знаменитости набили патриотические татуировки. Недавно у ведущего Даниэля Салема, который служит на передовой, появился огромный украинский орнамент.

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