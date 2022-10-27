Российские оккупанты ночью обстреляли Краматорск

Враг попал в одно из предприятий города.
В ночь на 27 октября российские оккупанты обстреляли Краматорск.
Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.
"Беспокойная ночь в Краматорске — оккупанты обстреляли очередное промышленное предприятие города. Без жертв, но есть разрушения", — написал он.
Глава Донецкой ОВА также сообщал, что за минувшие сутки россияне убили троих мирных в Бахмуте.
Напомним, что также в ночь на 27 октября российская армия атаковала окраины Запорожья. По предварительной информации, оккупанты использовали три снаряда реактивных систем залпового огня "Смерч". Разрушен объект инфраструктуры.
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