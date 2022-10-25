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Американські військові не братимуть участі у бойових діях в Україні - Байден

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Американські військові не братимуть участі у бойових діях в Україні - Байден

Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден поки не змінив власної позиції, що американські військові не братимуть участі у війні в Україні.

Про це заявив під час телефонного брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«У рішенні головнокомандувача (президента Байдена – ред.) нічого не змінилося в тому плані, що американські війська не воюватимуть на території України», - додав представник Білого дому.

Але він відповів на повідомлення ЗМІ про готовність командування 101-ї повітряно-десантної дивізії Армії США, розгорнутої в Румунії, «перетнути кордон України» в разі ескалації бойових дій або нападу Росії на країни НАТО.

Як США допомагають Україні у війні. 

США підтримують Україну та надають їй одну з найбільших військових допомог від початку повномасштабного вторгнення Росії. 

Опісля ракетного обстрілу Росії 10 жовтня очільник Америки Джо Байден пообіцяв надати Україні сучасні системи ППО.

США також планують впровадити санкції проти Ірану через постачання зброї Росії.

У Білому домі переконані, що результати парламентських виборів у США жодним чином не вплинуть на подальшу військову чи фінансову підтримку України.

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Дата публікації
Перегляди
107
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