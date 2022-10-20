У США виник розкол через допомогу Україні - Politico

Внутрішні розбіжності Республіканської партії щодо того, як довго триватиме надходження допомоги США до України, стали надбанням громадськості перед виборами.

Про це пише видання Politico.

Як повідомляється, член партії Кевін Маккарті раніше заявляв, що США можуть сильно обмежити допомогу Україні, якщо Республіканська партія матиме більшість у Палаті представників. Однак для багатьох у Конгресі, навіть для республіканців, такі заяви лише посилили терміновість надання великого пакета військової допомоги Києву.

Видання пише, що коментарі Маккарті викликали суперечності серед республіканців. Багато хто з них не хоче відмовлятися від фінансових зобов'язань перед Україною. Одне із заперечень виходило від колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Він у своїй промові дорікнув республіканцям, які змусять США відмежуватися від усього світу. Потім він звернувся до республіканського каналу Fox News, щоб переконати свою партію у продовженні допомоги Україні.

У матеріалі також сказано, що Адміністрація Байдена вважає, що якщо військова допомога Україні припиниться, то вона може програти війну Росії. Це дуже негативно вплине на підтримку Республіканської партії серед американських виборців. Тому Білий дім розраховує на союзників у Конгресі, зокрема й серед республіканців.

Журналісти пишуть, що наразі Республіканська партія поділяється на два табори: тими, хто хоче сильно обмежити потік військової допомоги Україні та тими, хто підтримує допомогу Києву.

Член палати представників від Пенсільванії Браян Фітцпатрі заявив, що Володимир Путін розраховує, що Захід забуде про війну в Україні, а тому не можна припиняти постачання зброї Києву.

Військова допомога США Україні: подробиці

Сполучені Штати підтримують Україну та надають їй одну з найбільших військових допомог від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Після масовоного ракетного обстрілу Росії 10 жовтня президент США Джо Байден пообіцяв надати Україні сучасні системи ППО.

США також готуються запровадити санкції проти Ірану через постачання зброї Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 13 жовтня також заявив, що Україна отримає від Альянсу засоби для боротьби з безпілотниками, аби захистити від російських атак цивільну інфраструктуру.

За даними Міністерства фінансів, від лютого Україна отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової допомоги від іноземних партнерів. До кінця року Україна може отримати ще 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від Сполучених Штатів та 1,3 млрд доларів від МВФ.

Вибори в США можуть змінити американську підтримку України у війні

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