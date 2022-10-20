В США возник раскол из-за помощи Украине — Politico

Внутренние разногласия Республиканской партии относительно того, как долго будет продолжаться поступление помощи США в Украину, стали достоянием общественности перед выборами.

Об этом пишет издание Politico.

Как сообщается, член партии Кевин Маккарти ранее заявлял, что США могут сильно ограничить помощь Украине, если у Республиканской партии будет большинство в Палате представителей. Однако для многих в Конгрессе, даже для республиканцев, такие заявления лишь ужесточили срочность предоставления крупного пакета военной помощи Киеву.

Издание пишет, что комментарии Маккарти вызвали противоречия среди республиканцев. Многие из них не хотят отказываться от финансовых обязательств перед Украиной. Одно из возражений исходило от бывшего вице-президента Майка Пенса. Он в своей речи упрекнул республиканцев, которые заставят США отмежеваться от всего мира. Затем он обратился к республиканскому каналу Fox News, чтобы убедить свою партию в продлении помощи Украине.

В материале также говорится, что Администрация Байдена считает, что если военная помощь Украине прекратится, то она может проиграть войну России. Это негативно повлияет на поддержку Республиканской партии среди американских избирателей. Поэтому Белый дом рассчитывает на союзников в Конгрессе, в том числе среди республиканцев.

Журналисты пишут, что Республиканская партия делится на два лагеря: теми, кто хочет сильно ограничить поток военной помощи Украине и теми, кто поддерживает помощь Киеву.

Член палаты представителей от Пенсильвании Брайан Фитцпатри заявил, что Владимир Путин рассчитывает, что Запад забудет о войне в Украине, а потому нельзя прекращать поставки оружия Киеву.

Военная помощь США Украине: подробности

Соединенные Штаты поддерживают Украину и оказывают ей одну из самых больших военных пособий с начала полномасштабного вторжения России.

После массированного ракетного обстрела России 10 октября президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине современные системы ПВО.

США также готовятся ввести санкции против Ирана из-за поставок оружия России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 13 октября также заявил, что Украина получит от Альянса средства борьбы с беспилотниками, чтобы защитить от российских атак гражданскую инфраструктуру.

По данным Министерства финансов, с февраля Украина получила около 19,4 млрд долларов финансовой помощи от иностранных партнеров. До конца года Украина может получить еще 5 млрд евро от ЕС, 4,5 млрд долларов от Соединенных Штатов и 1,3 млрд долларов от МВФ.

Выборы в США могут изменить американскую поддержку Украины в войне

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