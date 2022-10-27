Росіяни обстрілюють з артилерії прикордонні громади Сумщини - ОВА

Станом на 08:30 атаки тривають.
Армія Російської Федерації зранку 27 жовтня завдала ударів по прикордонних громадах Сумської області. Окупанти відкрили вогонь з артилерії.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
Окупанти пчали обстріл Хотінської громади після 7:30. Станом на 08:30 артобсріл триває. "Саме ці вибухи чують і сумчани та мешканці сусідніх громад", - наголосив Живицький.
Атака на Білопільську громаду почалася після 08:00. Вона також триває. Усі подробиці в ОВА обіцяють надати згодом.
Як повідомлялося, у ніч проти 27 жовтня російська армія атакувала околиці Запоріжжя. Окупанти використали три снаряди реактивних систем залпового вогню "Смерч".
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