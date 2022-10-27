Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни обстрілюють з артилерії прикордонні громади Сумщини - ОВА

Дата публікації
Перегляди
134
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни обстрілюють з артилерії прикордонні громади Сумщини - ОВА

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Станом на 08:30 атаки тривають.

Армія Російської Федерації зранку 27 жовтня завдала ударів по прикордонних громадах Сумської області. Окупанти відкрили вогонь з артилерії.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. 

Окупанти пчали обстріл Хотінської громади після 7:30. Станом на 08:30 артобсріл триває. "Саме ці вибухи чують і сумчани та мешканці сусідніх громад", - наголосив Живицький.

Атака на Білопільську громаду почалася після 08:00. Вона також триває. Усі подробиці в ОВА обіцяють надати згодом. 

Як повідомлялося, у ніч проти 27 жовтня російська армія атакувала околиці Запоріжжя. Окупанти використали три снаряди реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Читайте також:

В Росії тренувались здійснити ядерний удар

В Росії тренувались здійснити ядерний удар

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
134
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація