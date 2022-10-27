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Окупанти обстріляли зі "Смерчів" Запоріжжя: що відомо

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Окупанти обстріляли зі "Смерчів" Запоріжжя: що відомо

Фото: Associated Press

Зруйновано об’єкт інфраструктури.

У ніч проти 27 жовтня російська армія атакувала околиці Запоріжжя. За попередньою інформацією, окупанти використали три снаряди реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словвами, внаслідок ворожої атаки постраждалих немає. Руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури. Виникла пожежа. Її вдалося вчасно ліквідувати рятувальникам.

"Окупант має на меті знищити все. Залишити нас без світла, води, газу, опалення. Але це йому не вдасться, бо ворог вже приречений", - наголосив керівник ОВА.

До слова, під час повтряної тривоги вночі у місті пролунав вибух.

Як повідомлялося, у Запорізькій області фіксують випадки дезертирства "мобіків". У Генштабі наголошують, що вони перебувають у "душевному сум'ятті" щодо того, що вони тут роблять. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1752
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