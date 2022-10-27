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Россияне обстреливают из артиллерии пограничные общины Сумщины — ОВА

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Россияне обстреливают из артиллерии пограничные общины Сумщины — ОВА

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

По состоянию на 08:30 атаки продолжаются.

Армия Российской Федерации утром 27 октября нанесла удары по приграничным общинам Сумской области. оккупанты открыли огонь из артиллерии.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Оккупанты пчели обстрел Хотинского общества после 7:30. По состоянию на 08:30 артобсрел продолжается. "Именно эти взрывы слышат и сумчане и жители соседних общин", — подчеркнул Живицкий.

Атака на Белопольское общество началась после 08:00. Она тоже продолжается. Все подробности в ОВА обещают предоставить впоследствии.

Как сообщалось, в ночь на 27 октября российская армия атаковала окраины Запорожья. оккупанты использовали три снаряда реактивных систем залпового огня "Смерч".

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Война России против Украины
Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
436
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