Економіка Росії відкотилась на 4 роки назад через війну - Bloomberg

Вторгнення до України повернуло російську економіку на чотири роки назад за один квартал після нападу.

Нові ризики для економіки РФ створює і протистояння щодо поставок енергоносіїв до Європи.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, економіка РФ, яка набирала обертів на початку 2022 року, у другому кварталі різко занепала. А валовий внутрішній продукт скоротився вперше за рік, скоротившись на 4,7% за рік.

"Економіка втратить чотири роки зростання, повернувшись до рівня 2018 року в другому кварталі. Ми очікуємо, що скорочення сповільниться в четвертому кварталі через послаблення монетарної політики, що підтримує попит. Однак економіка втратить ще 2% 2023 року, оскільки європейська енергетична заборона призведе до зниження експорту", - сказав російський економіст Олександр Ісаков.

Міжнародні санкції, які впровали через війну, обмежили торгівлю та паралізували такі галузі, як автомобілебудування, а споживчі витрати припинилися. Хоча падіння економіки поки що виявляється менш стрімким, ніж передбачалося спочатку, Центральний банк прогнозує, що падіння погіршиться в наступних кварталах і не відновиться до другої половини наступного року.

Нагадаємо, у Росії стався дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше від минулого століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам. Сама Росія відмовляється визнати дефолт і заявляє, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки. Згодом влада оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі $40 мільярдів у рублях, критикуючи "форсмажорну" ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.

У Росії почали розбирати літаки на запчастини - через санкції не можуть купувати нові

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