ЗСУ двічі завдали ударів по іранських військових у Криму – Арестович

Арестович прокоментував заяву представника Білого дому Джона Кірбі, що Іран бере безпосередню участь у війні в Україні.

Україна знає, що іранські військові перебувають у Криму і ЗСУ навіть двічі завдавали по них ударів.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Ми знаємо, що вони є, ми по них завдавали ударів двічі. Тож там хлопці з КВІР (Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану, що існує паралельно зі збройними силами. – Ред.) героїчно віддали свої життя за яхту (керівника ПВК "Вагнер" – Ред.) Пригожина", – зазначив він.

На запитання, чи є загиблі іранські військові, він відповів: "Звичайно, якщо артилерія влучає у місце, де вони ночують, то зазвичай там трапляються (смерті. – Ред.)".

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив про безпосередню участь Ірану у війні проти України. За інформацією Білого дому, іранці в Криму працюють інструкторами та працівниками технічної підтримки під час запуску "шахідів".

Удар Ірану

Так, за цю добу в Україні було збито 15 іранських дронів-камікадзе із 20.

Російський чиновник у прямому ефірі на одному із пропагандистських державних каналів обмовився, що дрони-камікадзе РФ бере з Ірану.

У відповідь на такі дії Тегерана Європейський Союз 20 жовтня затвердив санкції проти Ірану за постачання дронів-камікадзе. Цьому прикладу послідувала і Велика Британія.

У США своєю чергою заявили про готовність запровадити санкції проти Ірану за постачання до РФ дронів.

Натомість Іран цинічно не визнає постачання дронів Росії.