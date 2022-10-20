Піонтковський назвав найбільшу помилку Путіна у війні проти України

Рішення припинити призов лише у Петербурзі та Москві може загострити соціальні проблеми.

Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що припинення (але не для усіх - ред.) часткової мобілізації у РФ є найбільшою помилкою очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це Андрій Піонтковський розповів 24 каналу.

Він пояснив, рішення припинити призов лише у Петербурзі та Москві може загострити соціальні проблеми, які існували уже і до того. Експерт додав, що у Росії від самого початку мобілізації був "когнітивний дисонанс в офіційній пропаганді".

"З одного боку "вставай, страна огромная" та "йде священна вітчизняна війна", з іншого – влада ніби знущаючись каже, щоб громадяни не турбувалися, бо "це лише 1 відсоток з 25 мільйонів". Говорили, що "мобіки" два місяці готуються, а потім з'ясовується, що вони 5 днів у навчальних таборах і 5 днів у бойовій частині. Через 10 днів – на фронт", – зауважив він.

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Мобілізація в Росії: що відомо

Часткову мобілізацію в РФ Путін оголосив 21 вересня. Аргументував він це тим, що РФ начебто воює проти “колективного Заходу”.

Планувалося призвати до армії та відправити на фронт 300 тисяч росіян. Проте це тільки офіці дані. Водночас примусова та “тиха” мобілізація в РФ проводилася з початку повномасштабного вторгнення до України. Призивали чоловіків і на тимчасово окупованих територіях. Перші мобілізовані на фронті з’явилися вже через два тижні. І відразу почали потрапляти в полон до українських військових.

У Генштабі ЗСУ поінформували, що в країні-агресорці офіційно завершується мобілізація, однак не для усії. Примусове вручення повісток окремим категоріям росіян продовжується.

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