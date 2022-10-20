"Вони збирають, і ми збираємо": Арестович про загрозу з Білорусі

Радник Офісу президента вважає, що до реальних загроз з республіки Білорусь далеко, але підготовка там триває на повну.

Загроза з території Білорусі стає трохи ймовірнішою.

Передислокація російських військ продовжується. У певному сенсі йде часткова прихована мобілізація у Білорусі, щоправда, це переважно окремі військові спеціальності. До реальних загроз із республіки Білорусь далеко.

Про це Арестович заявив у розмові з російським опозиціонером, правозахисником Марком Фейгіним.

На запитання Фейгіна, що Росія зараз готує аеродром у Гомелі, чи є це підготовкою Росії до подальших операцій, пов'язаних саме з використанням гомельського аеродрому, Арестович зазначив, що є погрози, а є підготовка до погроз.

"Загрози далеко, а підготовка до загроз йде на повну. Близько 9 тисяч росіян там буде до кінця місяця. У принципі, це вже половина з того, чим можна загрожувати. Дев'ятьма тисячами нічого зробити не можна, треба 20-25, а краще за 30 тисяч. На Київ угруповання приперлося близько 40 тисяч, і це були частини - не ті, що нині. Чим вони закінчили, зрозуміло. Але щоб хоч якусь загрозу створити, не в сенсі, щоб радісно побігли на Київ, на Луцьк чи на Рівне, а в принципі, щоб ми тримали угруповання та поповнювали наше угруповання, яке прикриває білоруський кордон, потрібно тисяч 20-30… Нехай накопичують. Вони збирають, і ми збираємо", - зазначив він.

Радник Офісу президента додав, що за даними Генштабу, росіяни хочуть перерізати шляхи постачання західної зброї.

"Але, по-перше шляхи постачання західної зброї сильно південніше проходять, і нічого вони не переріжуть. А по-друге, нехай набіжать – там ми їх ще не били. Там місця гірші, ніж у Києві. Треба валити лісами, лісовими дорогами. Буде те саме, що під Києвом, тільки веселіше. Бо ці взагалі нічого не вміють. Полтавські, сумські та чернігівські фермери поповнили господарства російськими танками та іншою технікою, і київські вже були, а ось волинські, житомирські – ще ні", - резюмував він.

Нагадаємо, помічник командувача Об’єднаних сил ЗСУ Євген Сілкін 20 жовтня заявив, що нині ймовірність вторгнення з території Білорусі низька, проте навесні вона може суттєво зрости, оскільки ворог встигне накопичити сили й ресурси. Зараз частина ЗС Білорусі перебуває біля українського кордону. Також на території цієї держави перебувають 10 тис. мобілізованих російських військовослужбовців, 170 танків, 200 бойових броньованих машин та 100 мінометів.

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