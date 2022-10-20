Арестович про наступ з Білорусі на Волинь: "18 днів це все протриває"

У разі наступу в напрямку Волині окупанти втрачатимуть по 500 бійців на день і зазнають поразки.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в разі наступу російських військ з боку Білорусі в напрямку Волині бойові дії завершаться усього через 18 днів.

Про це Арестович сказав у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

Він підтвердив тезу про те, що плануючи перерізати постачання західного озброєння до України, наступ російських військ з Білорусі відбуватиметься у напрямку Волині. Йдеться про близько 9 тис. бійців.

"Буде приблизно 500 убитих на день. Ну, 18 днів це все протриває, якщо що. Все. Йому (Путіну – ред.) не страшно (що буде по 500 убитих на день – ред.), так і нам не страшно – ось, у чому річ. Нам навіть весело десь до якоїсь степені. У крайньому разі там люб’язна до неможливості тероборона вже потирає рученьки і чекає з нетерпінням, не кажучи вже про кадрові частини", – розповів радник ОП.

Загроза нападу з Білорусі

Генштаб ЗСУ 20 жовтня повідомив про зростання загрози наступу росіян на Україну з боку Білорусі. Напрямком наступу може стати захід білорусько-українського кордону, щоб перерізати постачання озброєння.

Останніми тижнями Росія активно перекидає до Білорусі свої війська. У країні також зросла військова активність: фіксується переміщення техніки, зокрема ЗРК С-300.

Коментуючи таку активність, військовий експерт Петро Черник сказав, що Білорусь може готуватися до нападу.

Наразі тієї кількості російських військ, які є в Білорусі, недостатньо для організації наступу, оцінює військовий експерт Михайло Самусь. Водночас, на його думку, якщо наступ окупантів з боку РБ і відбудеться, то не на Київ, а на Волинь або Чернігів.

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