Арестович о наступлении из Беларуси на Волынь: "18 дней это все продлится"

В случае наступления в направлении Волыни оккупанты будут терять по 500 бойцов в день и потерпят поражение.
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в случае наступления российских войск со стороны Беларуси в направлении Волыни боевые действия завершатся всего через 18 дней.
Об этом Арестович сказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.
Он подтвердил тезис о том, что, планируя перерезать поставки западного вооружения в Украину, наступление российских войск из Беларуси будет происходить в направлении Волыни. Речь идет о около 9 тыс. бойцов.
"Будет примерно 500 убитых в день. Ну, 18 дней это все продлится, если что. Все. Ему (Путину – ред.) не страшно (что будет по 500 убитых в день – ред.), так и нам не страшно – вот, в чем дело. Нам даже весело где-то до какой-нибудь степени. В крайнем случае, там любезная до невозможности терроборона уже потирает ручонки и ждет с нетерпением, не говоря уже о кадровых частях", – рассказал советник ОП.
Угроза нападения из Беларуси
Генштаб ВСУ 20 октября сообщил о росте угрозы наступления россиян на Украину со стороны Беларуси. Направлением наступления может стать запад белорусско-украинской границы, чтобы перерезать поставки вооружения.
В последние недели Россия активно опрокидывает в Беларусь свои войска. В стране также возросла военная активность: фиксируется перемещение техники, в том числе ЗРК С-300.
Комментируя такую активность, военный эксперт Петр Чернык сказал, что Беларусь может готовиться к нападению.
Пока того количества российских войск, которые есть в Беларуси, недостаточно для организации наступления, оценивает военный эксперт Михаил Самусь. В то же время, по его мнению, если наступление оккупантов со стороны РБ и произойдет, то не на Киев, а на Волынь или Чернигов.
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