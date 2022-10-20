На деоккупированной Харьковщине нашли 22 пыточные, людей вывозили для издевательств в РФ

Пока назвать общее количество людей, прошедших через эту пытку, нельзя.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что правоохранители установили 22 места пыток на деоккупированных территориях области.

Об этом он сказал на брифинге 20 октября.

"Установлено 22 места пыток. Мы устанавливаем по показаниям свидетелей или потерпевших людей, которые через них прошли", – сказал Тимошко.

В частности, пыточные найдены в Волчанске (2), Купянске (4), Шевченковском (2), Изюме (4), Казачьей Лопани (3), Липцах, Великом Бурлуке, Песках-Радьковских, Боровой.

По словам Тимошко, пока назвать общее количество людей, пострадавших от пыток оккупантов нельзя, поскольку часть людей сейчас находятся в РФ.

Кроме того, полиция располагает информацией о том, что оккупанты также вывозили людей на территорию РФ, пытали их там, а затем возвращали в Украину.

"У них есть место в Шебекино (Белгородская область – ред.), где находятся наши военные и полицейские пленные. Там они также пытали людей... Несколько дней назад мы изъяли тело двух замученных военнослужащих. Их мы точно знаем, вывозили через Гоптовку в сторону Белгорода, а повернули назад тела. То есть, скорее всего, имели место пытки на территории РФ. Есть показания людей, которые говорят, что тела также вывозили в РФ", — сказал он.

Он сообщил, что оккупанты пытали полицейских, которые оставались на оккупированных территориях.

"У нас есть работники, которые пострадали, которых пытали, держали в ямах и т.д.", — сообщил начальник управления.

Он также отметил, что в настоящее время Государственное бюро расследований объявило о подозрении 22 полицейским, перешедшим на сторону оккупантов (как сотрудников облуправления Нацполиции, так и других полицейских подразделений, не входящих в него).

"Тех, кого еще мы подозреваем в возможном сотрудничестве с врагом, — только 65 человек, включая этих 22", — сказал Тимошко.

В свою очередь начальник Главного управления ГСЧС в Харьковской области Александр Волобуев сообщил, что за время оккупации через пытки прошли 15 его сотрудников.

Деоккупация Харьковщины

В начале сентября стало известно, что ВСУ деоккупировали 20 населенных пунктов в Харьковской области. Так, были освобождены города Балаклея, Изюм, Купянск, Волчанск, поселки Большой Бурлук и Двуречное, деревни в Дергачевской и Золочевской общинах.

После поражения на Харьковщине российские оккупанты осознали свои ошибки и начали строить эшелонированную оборону, чтобы помешать дальнейшему продвижению ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, российских военных очень деморализовало поражение в Харьковской области. У них есть проблемы с личным составом.