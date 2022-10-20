Можно ли делать анализ крови после прививки

Общий анализ крови является одним из наиболее распространённых методов лабораторного исследования.
Общий анализ крови позволит сделать выводы о состоянии здоровья пациента и выявить то или иное заболевание на ранних стадиях.
Можно ли сдавать анализ крови через 2 и менее дней после вакцинации и влияет ли вакцинация на его корректность и показатели, рассказали специалисты Минздрава.
"Да, можно! Вакцинация не влияет на корректность показателей крови", – отмечают медики.
Более того, прививка неодушевленными вакцинами не является противопоказанием к донорству крови.
Если на следующий день после вакцинации человек чувствует себя здоровым и это подтверждает осмотр врача, ему можно стать донором крови.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис сообщил, что в этом году в мире растет заболеваемость холерой .
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