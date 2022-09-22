Полиомиелит возвращается: следы вируса обнаружены на разных континентах

Полиовирус был ликвидирован в Великобритании почти 10 лет назад, однако исследования образцов сточных вод из лондонских очистных сооружений доказывают, что вирус вернулся.
Образцы опасного вируса наблюдались в сточных водах несколько месяцев.
Об этом пишет Express.
По мнению ключевого игрока рынка фармацевтики Эндрю Полларда, директора Oxford Vaccine Group, обнаружение вируса в Великобритании может свидетельствовать о том, что в скором времени полиомиелит проявится и в других странах.
В подтверждение тому следы вируса были также обнаружены в сточных водах некоторых штатов США и Израиля. Кроме того, ученые считают, что возвращение вируса, как показывает практика, чревато не только для стран с низким уровнем доходов, но и для всей планеты.
Симптомы полиомиелита
- боль в горле
- жар
- усталость
- тошнота
- головная боль
- боль в животе
Полиомиелит – острое инфекционное вирусное заболевание человека, характеризующееся поражением головного и спинного мозга с развитием атрофических параличей и атрофических параличей и парезов конечностей и туловища.
Возбудитель полиомиелита – вирус, хранящийся до 2-3 месяцев в воде, на предметах окружающей среды (игрушках, посуде, белье и других предметах).
Ранее стало известно, что штат Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за полиомиелит, после того как в образцах сточных вод из четырех округов обнаружили полиовирус.
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