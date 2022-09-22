Полиомиелит возвращается: следы вируса обнаружены на разных континентах

Полиовирус был ликвидирован в Великобритании почти 10 лет назад, однако исследования образцов сточных вод из лондонских очистных сооружений доказывают, что вирус вернулся.

Образцы опасного вируса наблюдались в сточных водах несколько месяцев.

Об этом пишет Express.

По мнению ключевого игрока рынка фармацевтики Эндрю Полларда, директора Oxford Vaccine Group, обнаружение вируса в Великобритании может свидетельствовать о том, что в скором времени полиомиелит проявится и в других странах.

В подтверждение тому следы вируса были также обнаружены в сточных водах некоторых штатов США и Израиля. Кроме того, ученые считают, что возвращение вируса, как показывает практика, чревато не только для стран с низким уровнем доходов, но и для всей планеты.

Симптомы полиомиелита

боль в горле

жар

усталость

тошнота

головная боль

боль в животе

Полиомиелит – острое инфекционное вирусное заболевание человека, характеризующееся поражением головного и спинного мозга с развитием атрофических параличей и атрофических параличей и парезов конечностей и туловища.

Возбудитель полиомиелита – вирус, хранящийся до 2-3 месяцев в воде, на предметах окружающей среды (игрушках, посуде, белье и других предметах).

Ранее стало известно, что штат Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за полиомиелит, после того как в образцах сточных вод из четырех округов обнаружили полиовирус.

Полиомиелит: что нужно знать о симптомах

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