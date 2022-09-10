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Штат Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за полиомиелита

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Штат Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за полиомиелита

Фото: Associated Press

Срок действия чрезвычайного положения истекает 9 октября.

Штат Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за полиомиелита, после того как в образцах сточных вод из четырех округов обнаружили полиовирус.

Об этом пишет CNBC.

Вирус обнаружили в образцах взятых у метро и в самом городе. Речь идет об округах Рокленд, Ориндж, Салливан и Нассау. Во всех пробах тип полиовируса, способный вызвать паралич.

Чиновники здравоохранения отметили, что "на каждый случай наблюдаемого паралитического полиомиелита могут приходиться сотни других инфицированных людей", но пока подтвержден лишь один случай.

По словам медиков, "по каждому выявленному случаю полиомиелита могут оставаться сотни инфицированных людей, которые не знают о своем диагнозе".

Впрочем, в штате подтвердили лишь один случай полиомиелита — первый в США почти за десятилетие.

Полиомиелит – опасное вирусное заболевание, которое может вызвать неизлечимый паралич и даже привести к смерти.

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Дата публикации
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