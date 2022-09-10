Штат Нью-Йорк оголосив надзвичайний стан через поліомієліт, після того як у зразках стічних вод із чотирьох округів виявили поліовірус.

Про це пише CNBC.

Вірус виявили у зразках взятих біля метро і в самому місті. Йдеться про округи Рокленд, Оріндж, Салліван і Нассау. В усіх пробах тип поліовірусу, який здатен викликати параліч.

Чиновники охорони здоров’я зазначили, що "на кожен випадок паралітичного поліомієліту, що спостерігається, можуть припадати сотні інших інфікованих людей", але поки підтверджений лише один випадок.

За словами медиків, "за кожним виявленим випадком поліомієліту можуть залишатися сотні інфікованих людей, які не знають про свій діагноз".

Утім, в штаті підтвердили лише один випадок поліомієліту — перший в США за майже десятиріччя.

Поліомієліт - небезпечне вірусне захворювання, що може викликати невиліковний параліч і навіть призвести до смерті.

На Закарпатті підтвердили новий випадок паралітичного поліомієліту | Новини України

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